ROMA- “Ho chiamato personalmente la signora Maria Cidoni per capire quali fossero le problematiche in ordine alla protesta intrapresa e l’ho tranquillizzata chiedendo da parte di Croce Rossa italiana – sezione di Roma che gestisce il CEM (Centro educazione motoria) il rispetto dei requisiti di accreditamento in particolare per quanto riguarda le figure professionali degli operatori sociosanitari – OSS. La Croce Rossa italiana si è impegnata ad una tempestiva risoluzione della problematica ed è stato aperto un tavolo di confronto. Da parte della Asl si ribadisce che non esiste alcun taglio poiché la situazione dei pagamenti alla struttura risulta regolare”. Lo dichiara in una nota il Direttore generale della Asl Roma 3, Francesca Milito.