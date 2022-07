Hanno protestato questa mattina a Roma i tassisti in via del Corso con Palazzo Chigi e le vie di accesso limitrofe, che sono state blindate dalla polizia. I tassisti chiedono lo stralcio dell’art. 10 del ddl concorrenza che prevede la liberalizzazione del settore. Petardi e fumogeni, con la polizia che fronteggia i manifestanti tenendoli a distanza dal palazzo del governo. “Chiediamo che il governo stralci l’articolo 10 del ddl concorrenza e apra subito un tavolo di confronto con tutti gli attori interessati” – affermano i tassisti. Intanto prosegue l’esame in commissione Attività produttive della Camera del ddl concorrenza, ma il nodo della liberalizzazione del settore taxi, contenuto nell’articolo 10, non è ancora stato affrontato. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, si starebbe lavorando a una riformulazione dell’articolo, in modo da trovare una sintesi tra le diverse sensibilità.

Manifestazione anche a Torino con oltre duecento tassisti che hanno occupato con le loro auto l’intera piazza Vittorio Veneto, per protesta contro il Ddl concorrenza. In assemblea i tassisti milanesi che protestano contro il Ddl concorrenza che a loro dire porterebbe a una deregulation totale del settore. Hanno effettuato solo corse ‘sociali’, ovvero verso ospedali o per persone con problemi fisici.