L’ondata di proteste agricole, già presente in diversi paesi europei, ha raggiunto l’Italia con centinaia di agricoltori che manifestano in diverse città del Paese. A Bologna, più di 200 trattori provenienti da varie zone della regione si sono riuniti in diversi cortei, occupando Piazza della Costituzione e le strade adiacenti. Le bandiere italiane sventolano in mezzo a cartelli che esprimono preoccupazioni su temi vari, dalla carne coltivata alla farina di grilli e alle nuove forme di alimentazione.

Le lamentele riguardano anche le politiche del governo e dell’Unione europea, con cartelli che recitano “Traditi dall’Europa” e “L’agricoltura sta morendo”. La manifestazione, sebbene pacifica, riflette un’eterogeneità di partecipanti, inclusi alcuni con posizioni complottiste e no vax. I manifestanti intendono far sentire la loro voce alla Regione come interlocutore per portare le loro richieste a Roma, e non escludono proteste più ampie in altre parti del paese.

Anche a Viterbo si è svolta una protesta simile, con una trentina di trattori che hanno bloccato il traffico sulla Cassia nord. I partecipanti, provenienti da diverse aree del viterbese, hanno espresso preoccupazioni riguardo ai loro diritti, inclusa l’imposizione fiscale e le sfide legate alle nuove leggi di bilancio. Nel loro comunicato, hanno chiesto la tutela dei prodotti italiani e hanno criticato le politiche europee che incentivano la commercializzazione di farine di insetti e la produzione di cibi sintetici.

Queste proteste seguono un trend europeo di preoccupazioni tra gli agricoltori riguardo alle politiche governative e alle sfide nell’agricoltura moderna.