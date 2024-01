Le proteste agricole in Italia, in corso da otto giorni, hanno causato un tragico incidente lungo la strada statale 106 nel Catanzarese. Un uomo di 56 anni è deceduto a causa di un malore mentre era in fila in auto, bloccato a causa del blocco stradale provocato dai trattori. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, l’uomo non ha resistito. La protesta degli agricoltori contro le politiche dell’Unione Europea ha coinvolto diverse aree del paese, con momenti di tensione registrati al casello di Orte sull’A1. I trattori hanno tentato di bloccare l’autostrada, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il blitz. Le manifestazioni hanno coinvolto diverse città, con agricoltori che chiedono maggiore attenzione alle difficoltà del settore. Alcuni episodi di violenza, come la bruciatura di bandiere della Coldiretti da parte di agricoltori a Viterbo, sono stati condannati dal governo, mentre le proteste potrebbero estendersi ad altri settori, avverte il presidente nazionale della Federazione degli autotrasportatori italiani. I manifestanti di “Riscatto agricolo” hanno annunciato ulteriori proteste, invitando anche i cittadini a unirsi alla causa.