Gli agricoltori italiani hanno intensificato le loro proteste, portando avanti dimostrazioni e azioni in diverse città del paese. Nelle vicinanze del casello autostradale di Orte, i contadini hanno bloccato il piazzale antistante con i loro trattori, senza tuttavia chiudere l’entrata autostradale. Nel centro di Torino, è stata bruciata la bandiera dell’Unione Europea durante una manifestazione a difesa dell’agricoltura italiana. A Torino, Danilo Calvani, presidente del Comitato agricoltori traditi, ha dichiarato che la protesta è contro le politiche dell’UE e dello Stato italiano, accusando organizzazioni agricole di non rappresentare gli interessi degli agricoltori.

Ad Alessandria, un raduno di protesta con 250 trattori è in corso fino al 3 febbraio, organizzato dal Coordinamento agricoltori autonomi di Alessandria e Asti. La protesta comprende iniziative didattiche sull’agricoltura e cortei che si dirigeranno verso il casello autostradale di Alessandria Ovest. A Torino, la Variante torinese ha ribadito l’intenzione di “paralizzare il Paese” e ha annunciato il piano di recarsi a Roma.

Nel Metapontino, in Basilicata, è stata organizzata una manifestazione con trattori che hanno percorso la statale Jonica. La Cia-Agricoltori ha programmato assemblee in Basilicata per evidenziare le difficoltà del settore agricolo, con richieste che includono un reddito sostenibile, la valorizzazione della filiera e la centralità delle aree interne.

Anche in Irpinia, gli agricoltori hanno occupato Piazza Kennedy ad Avellino, esprimendo preoccupazione per le politiche europee, i tagli ai benefici sul gasolio e l’aumento dell’aliquota Irpef. Ulteriori manifestazioni sono previste nelle prossime giornate, tra cui cortei a Grottaminarda e un presidio presso la sede della Regione Campania ad Avellino. Le proteste riflettono le preoccupazioni degli agricoltori riguardo alle sfide economiche e alle politiche che ritengono dannose per il settore agricolo italiano.