Dopo sei mesi dall’attacco di Hamas ai kibbutz nel sud di Israele e dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, una tregua sembra ancora lontana, così come un accordo per lo scambio di prigionieri.

Nei prossimi giorni riprenderanno i colloqui tra Israele e una delegazione di Hamas al Cairo, sotto la pressione del presidente americano Joe Biden. Tuttavia, in Israele cresce l’angoscia per i prigionieri detenuti a Gaza, soprattutto dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Elad Katzir, rapito e ucciso dalla Jihad islamica. Questo evento ha alimentato ulteriormente le richieste di liberazione degli ostaggi e ha portato a manifestazioni in diverse parti del paese, con centomila persone che sono scese in piazza a Tel Aviv, chiedendo le dimissioni del premier Netanyahu e elezioni anticipate.

Le proteste sono state caratterizzate da momenti di tensione con la polizia, che ha disperso i manifestanti. Nel frattempo, il Cairo diventa il fulcro dei colloqui internazionali, con la presenza del direttore della Cia William Burns e del capo del Mossad David Barnea. Biden ha esortato Egitto e Qatar a fare pressione su Hamas per un accordo con Israele.

Tuttavia, le posizioni restano distanti: Hamas chiede un cessate il fuoco permanente, il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza e un accordo di scambio di prigionieri, richieste respinte più volte da Israele. Nel frattempo, Israele continua le operazioni nel sud della Striscia, con l’annunciata operazione di terra a Rafah. Il bilancio delle vittime a Gaza continua a crescere, mentre l’ONU definisce la situazione umanitaria “un tradimento dell’umanità”.

La guerra e le trattative proseguono, mentre la speranza di una soluzione pacifica rimane incerta.

