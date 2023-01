PUGLIA/ Le ricerche archeologiche condotte dal Dipartimento di Beni culturali dell’Università. Riportato alla luce un antico molo lungo il tratto di costa tra San Cataldo e Le Cesine, a pochi km da Lecce: un ritrovamento che restituisce un disegno nuovo dell’antico scalo portuale di Lupiae. Utilizzati sofisticati strumenti e tecnologie

Di Alessandra Bianco

la storia sommersa del Salento riemerge dal mare. L’Adriatico conserva nei suoi fondali tesori ancora da scoprire, testimoni dell’ingegno di popoli che un tempo pianificavano le loro città con fortificazioni, monumenti, porti e strade. Costruzioni che sembrano cancellate dai secoli ma le cui tracce sono ancora conservate tra sabbia e acqua salata.

Recenti ricerche archeologiche condotte dal Dipartimento di Beni culturali dell’Università del Salento hanno riportato alla luce un antico molo lungo il tratto di costa tra San Cataldo e Le Cesine, a pochi km da Lecce: un ritrovamento che restituisce un disegno nuovo dell’antico scalo portuale di Lupiae. La scoperta è avvenuta durante le ultime campagne di ricognizione condotte sia su terra che sott’acqua, con uso di varie metodologie e tecnologie (drone, ROV, georadar, fotogrammetria e altro), e dirette da Rita Auriemma, docente a UniSalento di Archeologia subacquea.

I resti lasciano ipotizzare che al margine dell’oasi naturale gestita dal WWF, nell’area umida dell’edificio idrovoro della Riforma agraria, in località “Posto San Giovanni”, sorgesse un porto che aveva una sua importanza tra la fine dell’età repubblicana e la prima età imperiale. E che solo successivamente sia stato costruito, più a nord, a San Cataldo il famoso Porto di Adriano.

A raccontare una “nuova storia” sono diversi elementi che approfondiscono evidenze indagate fin dagli anni Novanta. In quella posizione, infatti, erano stati già documentati allineamenti murari connessi a depositi di età romana tardorepubblicana: una struttura nota come “Chiesa sommersa”, una serie di vasche scavate nella roccia, e un’altra sempre immersa nel mare, posizionata più a sud.

La cosiddetta “Chiesa sommersa”, che si trova a 150 metri dalla riva, su uno sperone roccioso che si erge su un fondale di circa 5 metri, mostra una struttura intagliata nel banco roccioso, ma conserva anche resti di muri realizzati in conglomerato cementizio. La pianta, rettangolare, si articola in tre grandi ambienti, anch’essi rettangolari e in parte lacunosi per effetto dell’azione erosiva del mare, che oggi hanno il fondo a -1/-1.5 metri di profondità. Anche la seconda struttura è costituita da allineamenti, paralleli e perpendicolari tra loro, di blocchi in calcarenite locale che si trovano a una profondità media di -3.5 metri e occupano, per quanto visibile, un’area rettangolare di 24×30 metri, che potrebbe però estendersi molto di più, poiché alcuni filari di blocchi sembrano continuare sotto un notevole apporto sabbioso.

Sia la posizione sia le caratteristiche tipologiche e tecniche di entrambe le strutture mostrano un’evidente affinità con l’imponente fondazione di un molo scoperta nel 2020 nel corso delle ricerche. Quest’opera si trova a 15 metri circa dalla costa, in corrispondenza della verosimile riva antica, sotto il livello del mare: i blocchi alla radice sono alla profondità di meno di un metro, mentre quelli in testata raggiungono i -3.5 metri. La struttura è delimitata da due allineamenti paralleli di grossi blocchi parallelepipedi che costituiscono le due cortine esterne del molo, per una larghezza complessiva di circa 8 e una lunghezza di almeno 90 metri, per quanto visibile al momento delle indagini.

La tecnica di costruzione del molo sembra essere quella tipica delle strutture di approdo dell’Adriatico e di altre aree del Mediterraneo, soprattutto orientale, realizzate in opera a cassone o a vespaio. Una particolarità è la presenza di grandi blocchi parallelepipedi con un lato sagomato a cilindro che si susseguono a intervalli piuttosto regolari, si ipotizza avessero la funzione di bitte, oramai evidentemente in crollo.

Sulla base degli elementi finora noti, è possibile ipotizzare che anche il molo di Posto San Giovanni – Le Cesine afferisca alla tecnica edilizia che caratterizza il grande molo di Adriano che si trova a nord dell’ampia baia di San Cataldo. Altro elemento particolarmente interessante è la presenza di blocchi lavorati e di canalette, soprattutto perché la loro posizione rivela chiaramente una pertinenza strutturale al molo di Posto San Giovanni.

La presenza di questo grande molo configura un complesso portuale importante, la cui articolazione complessiva è ancora da precisare. Sono molte le affascinanti ipotesi da verificare, le suggestioni da confermare e le domande a cui dare delle risposte. Ma la ricerca non si ferma, si aspettano nuove indagini per aggiungere nuovi tasselli alla storia antica del Salento.