Il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista al canale tv Rossiya-24, come riporta la Tass, ha detto che la cooperazione tra Russia e Cina “non è un’alleanza militare”.

Putin ha replicato: “Questo è assolutamente falso” al giornalista Pavel Zarubin quando gli è stato chiesto se la cooperazione tra Mosca e Pechino possa rappresentare una minaccia per l’Occidente. Ed ha rimarcato: “Non stiamo creando alcuna alleanza militare con la Cina. Sì, collaboriamo anche sul fronte tecnico-militare, non lo nascondiamo, ma

è trasparente, non c’è nulla di segreto”. Il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, ha aggiunto: “La Russia sta tenendo Minsk come ostaggio nucleare”, riferendosi all’annuncio di ieri del presidente russo Vladimir Putin di voler dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia. Danilov su Twitter ha riferito: “Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare”, aggiungendo che la mossa rappresenta “un passo verso la destabilizzazione interna del Paese”. Ed ancora su Twitter si legge: “La dichiarazione di Putin sul posizionamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, un passo verso la destabilizzazione interna del Paese, massimizza il livello di percezione negativa e di rifiuto pubblico della Russia e di Putin nella società bielorussa. Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare”.

Sono 170.550 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione, inclusi 660 nella giornata di ieri, secondo l’esercito di Kiev. L’esercito ucraino indica inoltre che si registrano 305 caccia, 291elicotteri e 2.216 droni russi abbattuti. Le forze di Kiev affermano di aver distrutto anche 3.595 carri armati russi, 2.631 sistemi di artiglieria, 6.947 veicoli blindati da combattimento, 18 navi, 522 sistemi missilistici a lancio multiplo, 277 sistemi di difesa antiaerea e 911 missili da crociera.