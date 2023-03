La “Nato globale” proposta dagli Stati Uniti, che coinvolgerebbe i paesi dell’Asia-Pacifico, ha destato le preoccupazioni del presidente russo Vladimir Putin. Secondo il capo di stato russo, questa alleanza militare ricorda l’alleanza delle potenze dell’Asse durante la seconda guerra mondiale. Putin ha inoltre affermato che l’Occidente sta creando nuovi “assi” simili a quelli creati durante gli anni ’30 dal regime nazista in Germania, dal regime fascista in Italia e dal Giappone militarista. Putin ritiene che l’Occidente stia fornendo armi all’Ucraina e stia oltrepassando ogni linea rossa. Tuttavia, il presidente russo ha smentito che la cooperazione tra Russia e Cina costituisca un’alleanza militare. Putin ha dichiarato che la retorica nucleare russa non rappresenta una minaccia per l’Occidente e ha sottolineato che la cooperazione tecnico-militare tra Russia e Cina è trasparente e non rappresenta alcun segreto. In risposta all’annuncio di Mosca riguardo al dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, la NATO ha affermato che la retorica nucleare russa è “pericolosa e irresponsabile”. L’Ucraina ha chiesto una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu per discutere del dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia, mentre l’Alto rappresentante dell’UE Josep Borrell ha affermato che il dispiegamento rappresenta una minaccia alla sicurezza europea e ha minacciato sanzioni contro la Bielorussia. Il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, ha affermato che il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare, e che la mossa rappresenta un passo verso la destabilizzazione interna del paese.