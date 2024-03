Vladimir Putin, il presidente russo, ha fatto un discorso al popolo russo e alla comunità internazionale, ammettendo che l’attacco al Crocus City Hall è stato perpetrato da “estremisti islamici”. Tuttavia, ha anche sollevato sospetti su Kiev, affermando che l’inchiesta dovrà chiarire chi abbia orchestrato l’attacco. Putin ha richiesto di conoscere i motivi per cui i terroristi stavano cercando di raggiungere l’Ucraina e chi li attendeva là.

L’attacco ha lasciato 139 morti e circa un centinaio di feriti ancora ricoverati in ospedale. Putin ha interpretato l’attacco come un’intimidazione alla Russia, chiedendosi chi potesse trarre vantaggio da ciò e accusando gli Stati Uniti di cercare di negare qualsiasi coinvolgimento di Kiev nell’attacco.

Nel frattempo, quattro cittadini tagiki accusati di essere gli esecutori materiali sono comparsi in tribunale con evidenti segni di tortura, alimentando sospetti sul trattamento riservato ai detenuti. Putin ha ordinato un monitoraggio costante delle indagini sugli arrestati e dei presunti “mandanti” dell’attacco.

Le reazioni internazionali hanno evidenziato la cautela nel trarre conclusioni affrettate. L’Unione Europea ha ribadito che non vi sono prove di un coinvolgimento dell’Ucraina nell’attacco e ha esortato la Russia a non utilizzare l’attentato come pretesto per aumentare le tensioni con Kiev.

Nel frattempo, sul fronte giudiziario, la Corte moscovita ha trasformato il fermo in arresto per almeno due mesi per tre sospetti di origine tagika, anche se non sono accusati di aver partecipato direttamente all’attacco.

Il dibattito sulla pena di morte è stato riacceso in Russia, con alcuni politici e giudici che ne hanno proposto il ripristino, sebbene ci siano dubbi sulla sua retroattività nel caso degli attentatori del Crocus City Hall.

L’attentato a Mosca ha scosso la comunità internazionale, con il presidente francese Macron che ha sottolineato il coinvolgimento di una branca dell’ISIS e ha chiesto una maggiore cooperazione tra i servizi di sicurezza russi e francesi.