Dopo la sua rielezione come presidente della Russia per altri sei anni, Vladimir Putin sembra consolidare ulteriormente l’asse strategico con la Cina attraverso una possibile visita a Pechino a maggio. Anche se la notizia non è stata 20confermata ufficialmente, fonti citate dalla Reuters suggeriscono che Putin intenda rafforzare i legami con la Cina, una tendenza che ha preso slancio negli ultimi due anni, in parte a causa delle tensioni con l’Occidente e delle sanzioni economiche che ne sono seguite. Questo spinge la Russia a cercare compensazioni con la crescita degli scambi commerciali, specialmente nel settore energetico, sia con la Cina che con l’India.

Anche se alcuni Paesi mantenitori di rapporti amichevoli con gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno congratulato Putin per la sua rielezione, il presidente russo deve affrontare molte sfide, tra cui la continua avanzata nel Donbass ucraino e gli attacchi alle sue navi nel Mar Nero. Inoltre, l’intelligence russa afferma di essere a conoscenza dei preparativi francesi per un contingente militare in Ucraina, in risposta alle dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron.

La relazione tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping sembra essere sempre più solida, con entrambi i leader che enfatizzano l’importanza delle loro relazioni bilaterali e la volontà di promuovere il multilateralismo. Putin ha dichiarato di vedere i loro interessi nazionali coincidere e entrambi cercano di sfidare il ruolo dominante degli Stati Uniti sulla scena globale.

Tuttavia, non tutti sono d’accordo sulla legittimità della rielezione di Putin, con la vedova dell’oppositore Alexei Navalny che afferma che Putin non è il presidente legittimo della Russia. Questo contrasta con le dichiarazioni del Consigliere per la sicurezza americana, che, pur riconoscendo che le elezioni non sono state libere né giuste, accetta Putin come presidente e invita a “fare i conti con questa realtà”.

In conclusione, mentre Putin si prepara per un altro mandato presidenziale, le sue azioni e la sua politica estera continuano a influenzare gli equilibri globali e a generare dibattiti sulla sua legittimità e sul suo impatto sulla scena internazionale.