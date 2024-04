Il presidente russo Vladimir Putin ha definito la conferenza sull’Ucraina, che si terrà in Svizzera senza la partecipazione della Russia, come un “freak show” e un “fenomeno da baracconi”. Putin ha dichiarato che la Russia è pronta per colloqui sull’Ucraina, ma senza accettare posizioni non basate sulla realtà. Egli ha criticato il fatto che la Russia non sia stata invitata alla conferenza in Svizzera, sottolineando che senza il coinvolgimento russo sarebbe impossibile prendere decisioni significative. Putin ha espresso queste opinioni durante un incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

A sua volta, Lukashenko ha previsto che in assenza della Russia, i partecipanti alla conferenza in Svizzera non potranno che concordare ulteriori azioni di escalation del conflitto. Ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento della Russia per un processo di pace efficace. Le dichiarazioni di entrambi i leader sono state riportate dall’agenzia di stampa Tass.