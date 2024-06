Il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato una visita di Stato in Corea del Nord, accolto all’aeroporto di Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong Un. Questo incontro rappresenta il quarto tra i due leader dal 2019 e la prima visita ufficiale di Putin nel Paese dal 2000.

In un articolo pubblicato sul giornale ufficiale nordcoreano Rodong Sinmun, Putin ha espresso l’intenzione di elevare la cooperazione bilaterale a un livello superiore. Ha sottolineato la volontà di sviluppare un sistema di commercio e accordi reciproci che non siano influenzati dai Paesi occidentali e dal sistema finanziario internazionale basato sul dollaro USA. Inoltre, Putin ha ribadito l’intenzione della Russia di creare una struttura di sicurezza indivisibile in Eurasia, pur senza fornire ulteriori dettagli.

La Russia punta a intensificare la cooperazione con la Corea del Nord in vari settori come l’istruzione, il turismo e la cultura, e mira a firmare un trattato di partenariato strategico globale. Putin ha anche lodato la Corea del Nord per il suo sostegno alla guerra russa in Ucraina, ricambiando con un supporto nella difesa della sovranità nordcoreana contro gli Stati Uniti.

Secondo il Ministero dell’Unificazione della Corea del Sud, il viaggio di Putin presenta somiglianze con la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping del 2019. Funzionari sudcoreani ritengono che la Russia intenda rafforzare lo status del rublo nel sistema finanziario internazionale, proponendo schemi commerciali alternativi.

Nel 2014, Corea del Nord e Russia avevano concordato di usare la valuta russa negli scambi commerciali, ma i progressi sono stati limitati a causa delle preferenze nordcoreane per il dollaro USA e del basso volume di commercio tra i due Paesi. Putin ha promesso di aumentare il commercio bilaterale fino a un miliardo di dollari nel più breve tempo possibile.