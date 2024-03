In vista delle elezioni presidenziali russe, il presidente Vladimir Putin ha invitato i cittadini russi a votare in nome del “patriottismo” per affrontare le “difficoltà” attuali. Nel frattempo, l’Ucraina e le milizie russe pro-Kiev hanno intensificato gli attacchi al territorio russo, cercando di creare un clima di insicurezza intorno alla consultazione elettorale.

La procura di Mosca ha messo in guardia i cittadini dal partecipare a una protesta prevista per domenica, nota come ‘Mezzogiorno contro Putin’, promossa inizialmente da Alexei Navalny e ora dal suo team, per esprimere opposizione al presidente. L’avvertimento della procura è stato chiaro: partecipare a tali eventi è punibile per legge.

Putin ha esortato i russi a determinare il futuro della patria attraverso il voto, sottolineando la necessità di rispondere alle sfide in modo degno. Il presidente si presenta alle elezioni per ottenere un quinto mandato, basandosi sui successi ottenuti dalle sue truppe sul campo, come la conquista della cittadina di Avdiivka nel Donbass.

Tuttavia, l’Ucraina risponde agli attacchi con attacchi micidiali di droni sulle infrastrutture russe e il sostegno ai gruppi paramilitari russi all’interno delle forze ucraine. La situazione è estremamente tesa, con la Guardia nazionale russa impegnata in combattimenti per fermare tentativi di infiltrazione e il ministero della Difesa che riporta scontri nei pressi dei villaggi di Tetkino e Spodariushino.

Nel frattempo, la comunità internazionale è divisa sulla questione, con l’Ucraina che chiede di non riconoscere i risultati delle elezioni nelle regioni parzialmente occupate dalla Russia. La vedova di Navalny ha invitato i leader occidentali a non riconoscere Putin come presidente legittimo, definendolo un “gangster”.

Mentre il clima politico si infiamma, un tribunale di Mosca ha condannato due presunti giovani collaboratori di Navalny e l’aggressione al suo ex braccio destro, Leonid Volkov, in Lituania, ha sollevato preoccupazioni internazionali sul clima di repressione delle opposizioni in Russia.