La questione dell’Ucraina è tra i temi che Xi ha affrontato con il presidente russo Vladimir Putin nel primo incontro, un informale faccia a faccia al Cremlino, prima dei colloqui ufficiali di domani allargati alle delegazioni. Rafforzare “l’interazione strategica” con la Russia e accreditare la Cina come mediatore credibile per il conflitto in Ucraina: questi gli intenti dichiarati dal presidente Xi Jinping all’arrivo a Mosca per la sua ottava visita dal 2013. Putin ha detto: “Guardiamo con interesse alle vostre proposte per risolvere la crisi in Ucraina. Siamo aperti a negoziati”. Intanto il premier giapponese Fumio Kishida è in viaggio per raggiungere l’Ucraina. A riferirlo i media nipponici, anticipando la visita direttamente dall’India, dove Kishida si trovava per il vertice con il suo omologo indiano Narendra Modi. A Kiev, Kishida con ogni probabilità rinnoverà il sostegno del Giappone al Paese vittima dell’aggressione russa, in concomitanza con l’organizzazione del G7 di Hiroshima previsto in maggio. Kishida incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella sua visita a sorpresa a Kiev.