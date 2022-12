L’avvocato di Eva Kaili ha riferito che l’europarlamentare ed ex vicepresidente del Parlamento europeo non era a conoscenza dei soldi a casa sua.Secondo l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos, infatti, Kaili non ha “nessuna relazione con il denaro trovato a casa sua (…) non sapeva dell’esistenza di questo denaro”, ribadendo che la sua assistita è “innocente”. Secondo i media belgi, sono stati scoperti nel suo appartamento di Bruxelles banconote per 750.000 euro, 600.000 dei quali in una valigia portata dal padre della politica greca.

Circa 20 mila euro in contanti sono stati sequestrati, nell’abitazione di Abbiategrasso in provincia di Milano, a Francesco Giorgi, il compagno della ormai ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, entrambi arrestati come l’ex eurodeputato Antonio Panzeri nell’indagine di Bruxelles sul cosiddetto Qatargate. Il sequestro è stato eseguito dalla Gdf milanese in esecuzione di un ordine di investigazione europeo che già ieri ha portato ad alcune perquisizioni. Giorgi sta collaborando con gli inquirenti belgi.

Ammonta ad oltre un milione e mezzo di euro il totale delle banconote trovate dalla polizia belga nel corso delle perquisizioni alle abitazioni di Antonio Panzeri e dell’ex vicepresidente dell’Eurocamera Eva Kaili, entrambi agli arresti per il Qatargate. Nel domicilio di Kaili viveva anche Francesco Giorgi, anche lui agli arresti. L’ex vicepresidente dell’Eurocamera è stata trasportata nelle scorse ore nel carcere di Haren, alla periferia nord-orientale di Bruxelles. Il Parlamento europeo, intanto, ha approvato la destituzione dalla carica di vicepresidente Kaili proprio stamani.