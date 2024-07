Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha dichiarato che non esiste un rapporto causale diretto tra suicidi e sovraffollamento carcerario, citando periodi passati di sovraffollamento con bassi tassi di suicidio. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di affrontare entrambi i problemi separatamente. Durante il question time alla Camera, Nordio ha proposto l’introduzione di un commissario straordinario per implementare rapidamente un piano nazionale per aumentare i posti detentivi e creare nuovi alloggi per il personale della polizia penitenziaria. Ha descritto questo piano edilizio come imponente e a medio-lungo termine.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha risposto a domande sul sistema previdenziale, affermando che eventuali interventi saranno definiti in modo coerente con la sostenibilità complessiva della finanza pubblica. Ha sottolineato l'importanza di considerare il trend demografico del paese e il tasso di natalità, oltre alla questione pensionistica. Giorgetti ha ribadito l'impegno a mantenere il taglio del cuneo contributivo come priorità, senza compromessi con le spese per la difesa. Ha concluso esortando a non affidarsi alle indiscrezioni giornalistiche riguardanti il bilancio, sottolineando che il quadro di finanza pubblica è complesso e in continua evoluzione.