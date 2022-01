Quinta votazione per la nomina del presidente della Repubblica stamani ed una seconda questo pomeriggio alle ore 17. Il centrodestra voterà uno dei nomi della rosa già noti, ovvero Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Ma pare che stia convergendo verso il nome del Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, considerata la soluzione più probabile.

Durante la notte, un vertice del centrodestra ha dato mandato a Salvini di verificare quale soluzione avrà più chance di successo. Ci si aspetta la reazione del centrosinistra. Enrico Letta ha così commentato le ipotesi avanzate dal centrodestra: “Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni. Abbiamo sempre lavorato per l’unità. L’impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l’obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese. Chiederemo a Fico di aumentare le votazioni e arrivare almeno a due votazioni al giorno”. Dal canto suo il leader della Lega ha precisato: “Il centrodestra voterà, mi hanno dato mandato tutti a esplorare quale profilo può ottenere più consensi. Mi aspetto sviluppi risolutori e definitivi. Spero che Pd e 5s non votino più scheda bianca e si assumano le loro responsabilità”. Secondo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi non è esclusa l’ipotesi di un Mattarella bis, anche se “sarebbe una forzatura nei confronti di Mattarella e oltremodo scorretto ma al venerdì mattina o la vicenda si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi è in campo con tutta la sua forza”.