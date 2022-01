ROMA -Si sta concludendo la prima giornata per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Per tutta la mattinata si sono susseguite le assemblee dei partiti, ma ancora non c’è un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza.

Il premier Draghi avrebbe sentito i leader dei partiti, mentre nel pomeriggio si è svolta una riunione tra Giorgia Meloni e il leader della Lega Salvini, che ha avuto anche un cordiale colloquio con Enrico Letta. Successivamente Salvini ha visto anche Giuseppe Conte. “Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale” – ha riferito Salvini . Alle ore 20 si sono concluse le operazioni di voto e si è proceduto all’inizio dello spoglio. Sarà lo stesso presidente Fico a leggere i risultati.