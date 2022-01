Manca una settimana dalla prima chiamata per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica ed il leader della Lega, Matteo Salvini sta perdendo la pazienza: o Silvio Berlusconi chiarisce entro domenica che ha i numeri o lunedì, quando si comincia a votare, “la Lega, come forza responsabile e di governo, farà una proposta che potrà essere convincente per tanti se non per tutti”.

Ma parte che sia tornato in ballo anche il nome di Letizia Moratti. Fonti del centrosinistra fanno trapelare che della Moratti si potrebbe parlare a patto che sia frutto di una forte convergenza bipartisan. I 5S penserebbero di proporre ai dem di votare un candidato di bandiera, come ad esempio Liliana Segre, ma girano anche i nomi di Rosi Bindi e Anna Finocchiaro.

Dal canto suo Forza Italia ribadisce che l’alleanza sarà “unita e saprà esprimere un candidato all’altezza. Ogni tentativo di creare polemiche o contrapposizioni fittizie, utili sono agli avversari politici, sarà dunque respinto”.

In serata Giuseppe Conte riunisce i vertici del Movimento, compresi i ministri 5S Stefano Patuanelli, Luigi Di Maio, Fabiana Dadone e Federico D’Incà, per fare il punto a una settimana dal voto.