ROMA- Oggi, alle ore 11, si procederà alla terza votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Servono i 2/3 dei voti, ovvero 673 voti, dalla quarta la maggioranza assoluta, ma tra i partiti non c’è ancora un’intesa. Il centrodestra propone la rosa Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio. Pd-M5S-Leu respingono e rilanciano sulla necessità di un nome super partes. Stamani, intanto, prima del terzo voto, il centrodestra si è nuovamente riunito

per valutare il modus operandi da tenere in Aula. Dovrebbero decidere se convergere oggi su Carlo Nordio e poi dalla quarta commissione in poi, a quorum abbassato, se convergere su Elisabetta Casellati. Il centrosinistra, dal canto suo, ha scelto di non contrapporre una sua rosa di candidati ed in una nota ha ribadito: “Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi la larga condivisione in questo momento necessaria”. Alla chiama di questa mattina dovrebbero confermare scheda bianca.