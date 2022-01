Il primo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato si terrà senza intesa tra i partiti e, quindi, con la certezza che molte delle schede saranno bianche. Il primo scrutinio si terrà dalle 15. A poche ore dal primo scrutinio non manca solo, infatti, il nome di un candidato pronto a diventare il tredicesimo presidente della Repubblica. Ci sono anche tante incognite legate al percorso che porterà all’elezione. Solo in due casi, nel passato, si è avuto un capo dello Stato alla prima votazione. Più diffusa, invece, l’elezione al quarto scrutinio. Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi il centrodestra naviga a vista ed ancora manca la rosa dei nomi annunciata dal leader della Lega Matteo Salvini. Intanto il leader del Pd, Enrico Letta è pronto ad aprire con Salvini ancheil capitolo Mattarella: “Darebbe il massimo, la soluzione ideale e perfetta”. Per Salvini togliere Draghi da palazzo Chigi è pericoloso e su Pier Ferdinando Casini ha detto: “Non è un candidato del centrodestra”. Per Renzi “al Quirinale non si va contro i partiti. Penso che la candidatura di Draghi, ammesso che abbia una propria strategia, possa stare in piedi solo che abbia questo elemento politico. Al Quirinale ci vai soltanto con un’iniziativa politica”. Con le idee più chiare sembra il leader di Azione Carlo Calenda che insiste sulla candidatura di Marta Cartabia.