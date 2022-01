ROMA – In una nota congiunta di Enrico letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, al termine della riunione tra Pd, M5s e Leu, si legge: “”Servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare tutti gli italiani. Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare a un tavolo con tutti i gruppi parlamentari per indicare il nome condiviso. Nella riunione di domani mattina sarà concordato il comportamento per la prima votazione”. C’è tempo fino a giovedì per trovare il nome giusto, visto che nelle prime votazioni serve la maggioranza dei due terzi e dalla quarta basteranno 505 voti. È molto probabile che il centrosinistra vada verso la scheda bianca alla prima votazione, secondo le fonti di centrosinistra al termine del vertice alla Camera. La decisione sarà presa nel vertice di domani mattina. Letta oggi dovrebbe tornare a incontrare anche Matteo Renzi, mentre fonti Dem spiegano che vedrà Matteo Salvini appena possibile, così come gli altri leader del centrodestra.