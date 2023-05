VITERBO – Il gruppo comunale volontari di protezione civile Viterbo insieme al gruppo di volontari di protezione civile Tuscia Viterbo sta effettuando una raccolta di generi di beni di prima necessità per i cittadini dell’Emilia Romagna. In questo momento sono particolarmente necessari alcuni prodotti, tra cui: detersivi per indumenti, pavimenti, vetri e igiene casalinga, stracci e scope.

Per una agevole organizzazione, a partire da ieri 30 maggio fino a giovedì 8 giugno, si potrà lasciare la donazione presso la sede del gruppo comunale di Protezione Civile, in piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa n. 1 (quartiere Ellera), tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 16 alle ore 18,30. I prodotti raccolti verranno successivamente trasferiti e donati ai cittadini dell’Emilia Romagna delle zone alluvionate direttamente dai volontari del gruppo comunale di protezione civile Viterbo e del gruppo di volontari di protezione civile Tuscia Viterbo che effettuano congiuntamente la raccolta. Entrambe le associazioni sono affiliate alla Prociv-Arci nazionale.

Si ricorda inoltre che l’Anci ha avviato una raccolta fondi per i Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna: “Per i nostri Sindaci e nostre comunità” – contributo che si potrà versare tramite bonifico bancario IBAN IT 20 N 06230 032202 000057138452 con causale “Per i Comuni colpiti”.