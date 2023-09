di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- L’attesa è terminata: Raffaele Ascenzi è ufficialmente il vincitore del concorso d’idee per la nuova Macchina di Santa Rosa. La notizia era stata anticipata il 4 settembre durante l’ultima seduta pubblica, ma l’ufficialità è arrivata solo ieri, con l’approvazione da parte del Comune della graduatoria del concorso.

Il progetto vincente di Ascenzi, intitolato “Dies Natalis,” lo ha collocato al vertice della lista dei partecipanti, e in virtù di questa vittoria, si è aggiudicato un premio di 12.000 euro. Al secondo posto troviamo il duo Alessio Patalocco e Gianluca Di Prospero con il loro progetto “Il sogno di Rosa,” che hanno ricevuto un premio di 5.000 euro. Il terzo posto è stato conquistato da Alfredo Giacomini con il progetto “Metamorfosi,” e il suo premio ammonta a 3.000 euro.

Questi premi sono stati calibrati in parte in base alle spese sostenute per la realizzazione dei bozzetti, che si aggirano intorno ai 20.000 euro.

Per chi desidera ammirare direttamente i lavori dei partecipanti, c’è una buona notizia. Domenica, alle ore 16 presso il teatro dell’Unione, verranno presentati tutti i progetti che hanno partecipato al concorso per la nuova Macchina di Santa Rosa in un evento aperto al pubblico. Sarà un’occasione unica per vedere da vicino la creatività e l’impegno dei partecipanti.