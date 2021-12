Il consulente scientifico del commissario Figliuolo, Guido Rasi ha sottolineato che si stanno vedendo crescere nei reparti “forme di Covid severo nei bambini”. “Ci aspettiamo un avvio cauto, per la campagna vaccinale sui bambini da 5 a 11 anni perché chi doveva stare zitto non lo ha fatto, chi ha parlato senza avere ancora i dati o chi ha commentato i numeri senza avere bene l’esperienza di quali siano i numeri giusti per definire un rapporto beneficio-rischio, in questo caso. Adesso la parola va ai pediatri”- ha riferito Rasi a Mezz’ora in più su Rai3.