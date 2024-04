Il Re Carlo III sta mostrando miglioramenti nella sua salute e si prepara a riprendere gli impegni pubblici dopo aver interrotto le attività per un trattamento contro un cancro. Questo ritorno sarà graduale e precauzionale, ma è stato accolto con incoraggiamento dai medici reali. Una foto ufficiale recente della coppia reale è stata diffusa per celebrare questo momento importante. Il primo impegno ufficiale di Carlo sarà una visita a un centro oncologico per mostrare solidarietà ai pazienti e agli operatori sanitari. Nel frattempo, è stato annunciato che Carlo e la regina riceveranno l’imperatore e l’imperatrice del Giappone a giugno, un evento eccezionale. Anche se c’è cautela riguardo alla durata del suo trattamento, ci sono segnali di ottimismo per la sua salute. L’annuncio è stato accolto con gioia dal premier Sunak e arriva dopo che il Re era stato visto in pubblico nelle scorse settimane. Mentre le voci su possibili aggiornamenti ai piani funebri del Re circolano, il Palazzo preferisce concentrarsi sul suo ritorno all’attività pubblica.