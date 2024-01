La London Clinic, ospedale d’elite di Marylebone, ha accolto Re Carlo III per un intervento chirurgico alla prostata. A 75 anni, la salute del sovrano tiene il Regno Unito con il fiato sospeso, specialmente dopo l’operazione cui è stata sottoposta 11 giorni fa la principessa Kate, consorte del principe William, ancora ricoverata nella stessa struttura.

L’operazione di Re Carlo, definita “routine” e per una condizione benigna, è stata annunciata con trasparenza dalla settimana precedente. L’ingresso in clinica, accompagnato dalla moglie Camilla, è stato aperto alle telecamere, forse per tranquillizzare il pubblico. Questo evento segue da vicino l’operazione della principessa Kate, ancora ricoverata e in convalescenza prolungata.

Il comunicato di Buckingham Palace ha espresso gratitudine per gli auguri ricevuti e dichiarato che la diagnosi di Carlo ha un impatto positivo sulla consapevolezza della prevenzione della prostata per gli uomini over 50. Mentre i dettagli sulla tempistica dell’operazione sono scarsi, fonti ufficiose assicurano che è proceduta rapidamente e senza intoppi.

Sebbene il palazzo avesse dichiarato che il ricovero sarebbe stato breve, alcuni tabloid avanzano congetture su un possibile periodo di riposo post-dimissione di “qualche settimana”. Nonostante ciò, la BBC afferma che l’intervento non richiederà modifiche costituzionali o una supplenza formale.

Il principe William, attualmente impegnato con la moglie e i figli, resta fuori gioco dal Consiglio di Stato dinastico. Nel frattempo, la regina Camilla e i principi Anna ed Edoardo assumono ruoli più attivi nel rappresentare la Famiglia Reale in eventi pubblici, mentre il Regno Unito resta in attesa della pronta guarigione di Re Carlo III.