ieri, 6 maggio, il principe Carlo è stato incoronato come successore della regina Elisabetta II nel corso di una solenne cerimonia all’abbazia di Westminster a Londra. Nel suo discorso, ha affermato di essere lì per servire, non per essere servito, sottolineando l’impegno della monarchia a evolversi e ad adattarsi ai cambiamenti del mondo e del paese. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di leader stranieri, first ladies, dignitari britannici e celebrità, ha cercato di coniugare la millenaria tradizione della monarchia con una maggiore inclusività, coinvolgendo esponenti di altre confessioni religiose e comunità non cristiane. Il rito dell’unzione e dell’investitura, preparato nei minimi dettagli, ha rappresentato l’atto clou della cerimonia, culminando nell’atto di sottomissione e lealtà ricevuto dal figlio primogenito William. La cerimonia, trasmessa in diretta televisiva, ha rappresentato un momento di continuità con il passato e di apertura verso il futuro, evidenziando l’impegno della monarchia a servire il popolo britannico e ad adattarsi ai cambiamenti del mondo.

L’incoronazione di Carlo III, primogenito di Elisabetta II, è stato un evento di grande rilevanza seguito in tutto il mondo. Il nuovo sovrano è stato il 40esimo ad essere incoronato nell’abbazia di Westminster, alla presenza di oltre 2000 tra capi di stato, di governo, le teste coronate e le celebrities.

La cerimonia è stata caratterizzata da abiti sfarzosi, colori eccentrici e copricapi singolari, dalle corone ai cappelli di ogni foggia. Uno degli ingressi più attesi è stato quello del principe Harry, secondogenito di re Carlo e della defunta principessa Diana, che ha presenziato alla cerimonia come “ospite speciale”. Harry è giunto a Londra dalla California senza la moglie Meghan, che ha deciso di rimanere negli Stati Uniti per festeggiare il quarto compleanno del figlio Archie.

Durante la cerimonia, la principessa Anna ha cavalcato disinvolta in divisa nel corteo reale al fianco della carrozza che trasportava il fratello, re Carlo III, e la regina Camilla dopo la fine della cerimonia dell’incoronazione all’abbazia di Westminster verso Buckingham Palace.

La principessa Kate ha scelto per l’occasione un abito Alexander McQueen in crepe di seta avorio con ricami tridimensionali e altamente simbolici: rosa, cardo, narciso e trifoglio a rappresentare le quattro nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord). Ha scelto inoltre di non indossare una tiara, ma una ‘headband’ (Jess Collett x Alexander McQueen) che è un intreccio di foglie realizzato in argento e cristalli. Indossa inoltre orecchini con perle e diamanti appartenuti alla principessa Diana proprio in omaggio alla suocera scomparsa, mentre ricorda la regina Elisabetta II indossando una collana che fu un dono di re Giorgio VI alla figlia, l’allora principessa Elisabetta.

La principessa Charlotte, figlia del principe William e di Kate, ha indossato una mise simile a quella della madre, con un abito avorio e ricami argento, insieme a un ‘headband’ tra i capelli. Il principe Louis, 5 anni, si è invece lasciato andare a espressioni spontanee e divertenti, dalle chiacchiere con la sorellina Charlotte all’uscita dalla Westminster Abbey, fino al tamburellio di mani durante l’affaccio dal balcone della famiglia reale.

L’incoronazione di Carlo III ha quindi visto la partecipazione di numerosi membri della famiglia reale britannica e di personalità di spicco, e si è contraddistinta per il grande sfarzo e le mise di grande effetto, oltre che per i momenti di spontaneità e di divertimento.