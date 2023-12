MODENA– RECARBON, startup accelerata da Motor Valley Accelerator, è stata selezionata da Morgan Stanley tra le 5 organizzazioni vincitrici del “Sustainable Solutions Collaborative”, programma internazionale dedicato alla sostenibilità.

Morgan Stanley, società di gestione del risparmio con sede a New York, ha scelto le 5 aziende emergenti che comporranno il nuovo gruppo della Morgan Stanley Sustainable Solutions Collaborative. Affrontare le sfide di sostenibilità più complesse del mondo attraverso l’innovazione sarà l’obiettivo.

I membri selezionati nel 2023 riceveranno ciascuno un premio di 250.000 dollari, oltre a una partnership di un anno con l’azienda Morgan Stanley per aiutarli a crescere e ad espandersi. Inoltre, si andranno ad unire alla community dei gruppi scelti negli anni precedenti, dove sono protagoniste aziende che ‘accelerano’ progetti in diversi settori, da quelle che offrono soluzioni tecnologiche per il cambiamento climatico, a quelle che realizzano piattaforme tecnologiche innovative, fino a quelle che si occupano di ridurre i rifiuti di plastica.

“Siamo immensamente onorati per il riconoscimento di Morgan Stanley alla nostra dedizione alla sostenibilità. Essere selezionati per il programma “Sustainable Solutions Collaborative” non è solo motivo di soddisfazione, è una potente testimonianza del nostro impegno nel plasmare un futuro più verde e sostenibile. Insieme a Morgan Stanley, vogliamo guidare l’impulso verso un mondo in cui la responsabilità ambientale e il successo aziendale si integrano armoniosamente. – ha detto Luca Grati, CEO di RECARBON – Questa collaborazione segna un momento cruciale nel nostro percorso, rafforzando l’idea che la sostenibilità non è solo un obiettivo ma l’essenza stessa della nostra missione, e siamo pronti a guidare un cambiamento positivo su scala globale”.

“Questo riconoscimento è rappresentativo del livello di know how business e tecnologico delle startup che ogni anno selezioniamo e acceleriamo tramite il nostro programma, che si contraddistinguono nello scenario internazionale per elevate caratteristiche di innovazione e sostenibilità. Motor Valley Accelerator è impegnato nel sostenere lo sviluppo internazionale delle startup nel proprio portfolio e riteniamo questa strategia fondamentale nel lungo periodo per ambire alla formazione di grandi scaleup anche nel nostro Paese. – ha sottolineato Enrico Dente, Direttore del Motor Valley Accelerator – Il settore della mobilità è sempre più alla ricerca di tecnologie circolari e maggiormente sostenibili. Siamo orgogliosi di avere creduto in RECARBON fin dal principio e, considerati i trend di mercato in questo settore, guardiamo al futuro con grande positività”.

RECARBON è una startup italiana con sede a Legnano, in provincia di Milano, composta da professionisti con una lunga esperienza nell’ingegneria di prodotto, nella gestione di progetti e materiali ad alto contenuto tecnologico. L’azienda crea prodotti innovativi da scarti di fibra di carbonio riciclata, andando a risparmiare fino al 30% sui costi; la mission è sviluppare soluzioni innovative e sostenibili per il riutilizzo industriale delle fibre di carbonio e di altri materiali avanzati.

Motor Valley Accelerator, acceleratore Italiano di riferimento per il mondo dell’Automotive e della Mobility, nato da un’iniziativa congiunta della rete nazionale CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, UniCredit e Fondazione di Modena, gestito da Plug and Play, anche in veste di investitore, e CRIT per creare relazioni tra aziende e startup del settore mobilità.

L’iniziativa vede un forte supporto anche dal mondo dell’industria, con l’adesione in qualità di aziende partner di Marelli, STMicroelectronics, Ferrari, Dallara, Sabelt, HPE Group, OMR Group, UnipolSai Assicurazioni.