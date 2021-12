La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha ringraziato i cittadini per “lo spirito di collaborazione e ribadito che i controlli proseguiranno. Garantiremo il massimo impegno, verificheremo l’efficacia dei piani e se necessario rimoduleremo le misure”. Numero record di certificati scaricati nel giorno in cui ha debuttato il pass rafforzato, quello che consente a chi è vaccinato e guarito di poter accedere a ristoranti, cinema, teatri, stadi: oltre un milione e 300mila, la stragrande maggioranza dei quali, quasi 970mila, legati alle vaccinazioni. Le misure sul certificato verde rafforzato (ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione) saranno in vigore fino al 15 gennaio. In base a quanto emerge dai dati del sito del governo, sono stati 968.069 i Green pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l’effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione dal Covid.