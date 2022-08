Sono 1.517 gli ospiti dell’hotspot di Lampedusa che potrebbe ospitare 350 persone. Il mare mosso ed il forte vento avevano bloccato gli arrivi, che, invece, sono ripresi venerdì. Con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, è previsto, su disposizione della prefettura di Agrigento, il trasferimento di 250 migranti. Battuto il record di sbarchi: dai 39 in un’unica giornata si è passati a 50 di ieri.

Ma ad essere interessata agli sbarchi di migranti è anche la Sardegna, dove, nelle ultime 36 ore, ne sono arrivati 84 che si aggiungo agli altri 132 approdati il 26 e il 27 agosto. Attualmente nel centro di prima accoglienza di Monastir (Città metropolitana di Cagliari) ci sono 216 migranti. Il primo sbarco si è registrato a Sant’Antioco dove sono arrivati 19 migranti, tra i quali una mamma con la figlia minorenne della Nuova Guinea. Tra gli sbarcati anche cittadini del Ghana. I successivi arrivi sono avvenuti sempre nel Cagliaritano: 18 stranieri sono stati rintracciati dai carabinieri a Santa Margherita di Pula, e successivamente altri 5 a Cala Verde. Poche ore dopo sempre nella stessa zona altri due sbarchi per complessivi 29 migranti, tutti rintracciati dai militari dell’Arma mentre si incamminavano lungo la statale 195. I carabinieri hanno sequestrato le tre imbarcazioni utilizzate per arrivare in Sardegna. Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir. Il 26 e 27 agosto la guardia costiera tunisina aveva bloccato ben 24 tentativi di emigrazione illegale, soccorrendo in mare 181 persone. Per tutte è stato avviato un procedimento penale, sentito il pubblico ministero.