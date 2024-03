ROMA – «Pur in un contesto difficile, con 22,3 miliardi di euro di debiti ereditati dalla precedente amministrazione, la Giunta Rocca ha impresso in questo primo anno un cambio di passo importante rimettendo in moto la Regione Lazio, facendola tornare protagonista in Italia e iniziando a offrire prime, significative risposte ai cittadini in settori cruciali come il diritto alla salute, le infrastrutture, l’attenzione alle fasce deboli, il sostegno alle imprese».

Lo ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

«Sul fronte delle politiche per la Sicurezza urbana abbiamo impresso una vera e propria svolta con nuove e attese risorse per i bandi per la sicurezza integrata, per il rilancio della Polizia locale e per il sostegno ai cittadini vittime di reato. Allo stesso modo, abbiamo inaugurato una politica di attenzione e vicinanza agli Enti locali, in particolare con misure a sostegno dei comuni delle aree interne, per una Regione che sia sempre di più la “Casa dei sindaci”. Continueremo a lavorare a fianco del Presidente Francesco Rocca per rendere la nostra regione sempre più attrattiva e restituire al Lazio il posto che merita in Italia e in Europa», ha concluso Luisa Regimenti.