La famiglia reale riunita a Balmoral in Scozia per l’aggravamento delle condizioni di salute di Elisabetta II. La BBC ha interrotto la consueta programmazione giornaliera per gli aggiornamenti di ora in ora sulla salute della Sovrana. Anche l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, massimo dignitario della Chiesa anglicana di cui Sua Maestà è nominalmente capo, sottolinea come le sue preghiere «e le preghiere di tutta il popolo della Chiesa d’Inghilterra e della nazione» siano oggi per la Regina

Allarme nel Regno Unito per la Regina. Sono ore difficili per la famiglia reale. Infatti, qualche ora fa la pubblicazione sul social dedicato alla famiglia reale di un comunicato che non lascia dubbi sul reale stato di salute della sovrana: «Dopo un’ulteriore valutazione questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico». Chiusa nel castello di Balmoral Elisabetta è in attesa del raduno di tutti i figli e nipoti. Carlo e Camilla sono con la Regina, William è in arrivo, mentre stanno tornando dal Canada anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan. Lo riferisce la Bbc che in queste ore di preoccupazione della sovrana ha cambiato programmazione, avviando un no stop sull’aggiornamento delle condizioni di Sua Maestà.Dopo le notizie sullo stato di salute della regina Elisabetta II, che si trova nella residenza reale in Scozia a Balmoral, a Buckingham Palace è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. Lo indica un cartello davanti al palazzo reale a Londra che recita: «Niente cambio della guardia oggi», come testimonia un’immagine diffusa dai media britannici.

La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragili due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne a capo del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale. Niente “Queen’s Speech” «In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la sua salute e le hanno raccomandato di rimanere sotto sorveglianza medica», si legge nota di palazzo. La corte precisa che Sua Maestà resta «a riposo a Balmoral» e che i suoi familiari più stretti, a partire evidentemente dall’erede al trono Carlo, sono stati informati.

Lo stesso neo primo ministro ha detto che «L’intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palazzo» sulle condizioni di Elisabetta II, ha dichiarato Truss. «I mie pensieri ei pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento», ha aggiunto.

Fra i tanti messaggi innescati dall’annuncio fuori dall’ordinario di Buckingham Palace sull’aggravamento della situazione medica della sovrana 96enne, spicca in questi minuti quello dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, massimo dignitario della Chiesa anglicana di cui Sua Maestà è nominalmente capo, il quale sottolinea come le sue preghiere «e le preghiere di tutta il popolo della Chiesa d’Inghilterra e della nazione» siano oggi per la regina. «Possa la presenza di Dio dare forza e conforto a Sua Maestà, alla sua famiglia e coloro che l’hanno in cura a Balmoral», nella residenza reale estiva scozzese in cui si trova da agosto, twitta Welby. A conferma della straordinarietà del livello di partecipazione, mentre le tv hanno iniziato una serie dirette, si sono aggiunti in rapida successione – e sulla scia di quelli della neo premier conservatrice Liz Truss- messaggi di auguri e alla vicinanza del leader dell’opposizione laburista britannica, Keir Starmer, e dei capi dei governi locali di Scozia e Galles, Nicola Sturgeon e Mark Drakeford.