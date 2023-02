I dati delle proiezioni sulle elezioni regionali in Lazio e Lombardia consolidano quanto emerso dal quadro degli exit poll, con i candidati del centrodestra ampiamente in testa in entrambe le regioni.

Per il Consorzio Opinio Italia per la Rai, con copertura al 12%, in Lombardia Attilio Fontana, presidente uscente e candidato del centrodestra, raggiunge il 54,4% delle preferenze, seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra-M5s) che raggiunge il 33,3%. Più lontana Letizia Moratti (Terzo polo) al 10,7%. Ultima Mara Ghidorzi (Unione popolare) all’1,6%. Nel Lazio, sempre secondo Opinio Rai con una copertura questa volta al 18%, Francesco Rocca si attesterebbe al 52,2% (coalizione al 53,8%); Alessio D’Amato al 34% (coalizione al 33,7%), Donatella Bianchi al 12% (coalizione all’11,1%). Pronta anche l’analisi delle liste: in Lombardia, con un campione del 12%, al primo posto Fratelli d’Italia con il 25,6%, seguito dal Pd con il 20,8 e dalla Lega con il 16%. Poi Forza Italia con il 6,6%, la Lista civica Fontana Presidente al 6,3 e la Lista civica Moratti presidente al 6,2%. Nel Lazio, secondo le proiezioni Opnio Rai con un campione al 18%, Fratelli d’Italia sarebbe al 31,2%, seguito dal Pd al 20,9 e dal Movimento 5 stelle al 9,9%. In coda Forza Italia all’8,7, la Lega all’8,6 e Azione-Italia Viva al 4,9%.