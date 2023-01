“Con soddisfazione e grande senso di responsabilità accolgo l’ufficializzazione della mia candidatura alle prossime elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia. Esprimo altresì un forte senso di gratitudine nei confronti del Partito che ha inteso riporre fiducia nella mia persona e nell’esperienza che potrò portare in questa delicata e decisiva sfida. Sono pronto a cominciare una campagna elettorale, che si preannuncia impegnativa, come sempre al servizio del nostro territorio, dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni locali.” Così Daniele Sabatini, Candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista di Fratelli d’Italia.

“Baseremo la nostra campagna elettorale – continua Sabatini – sull’ascolto, sul confronto, sulla conoscenza dei temi, sull’analisi delle problematiche di competenza regionale e affronteremo le possibili soluzioni da mettere in campo nel più breve tempo possibile e senza mai tirarci indietro, come sempre al servizio delle nostre comunità territoriali. L’obiettivo di tutti noi è quello di far tornare la Tuscia protagonista nel Lazio e la regione protagonista nel Paese con scelte chiare e nel prioritario interesse del territorio”.