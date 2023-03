“Esprimiamo la nostra soddisfazione per la nomina del neo assessore alle Politiche agricole, caccia e pesca, parchi e foreste e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, al quale rivolgo gli auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la Coldiretti Lazio”. Così il presidente della federazione regionale, David Granieri.

“L’assessore Giancarlo Righini – prosegue – ha già dimostrato grande competenza e impegno nei confronti del mondo agricolo nel ruolo di vice presidente della commissione agricoltura nella precedente consiliatura. Con lui abbiamo avuto modo di confrontarci costantemente e di lavorare in maniera sinergica in questi anni. Siamo certi che continuerà ad essere così anche in futuro, vista la sensibilità e l’attenzione profusa nei confronti delle nostre battaglie e degli interventi che riteniamo necessari a sostegno della filiera agroalimentare”.

“Auguriamo buon lavoro alla nuova Giunta con la quale avremo modo di lavorare. La nostra attività prevede un coinvolgimento di molte competenze – conclude Granieri – che richiede la collaborazione sinergica di diversi assessorati. Collaborazione che auspichiamo per tematiche centrali per Coldiretti Lazio, come ad esempio la valorizzazione dei consorzi di bonifica, soprattutto nella fase di emergenza climatica che stiamo vivendo e per quanto riguarda il riordino fondiario delle proprietà regionali”.