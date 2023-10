RIETI – La Regione Lazio e Lazio Innova lanciano assieme a EMEC Srl la Open Innovation Challenge “Packaging 4.0”. Obiettivo della sfida, l’individuazione di soluzioni innovative di packaging per i prodotti dell’azienda reatina.EMEC è una impresa che si è affermata a livello internazionale grazie alla progettazione e realizzazione di strumenti per il trattamento dell’acqua e nei sistemi di controllo e dosaggio di prodotti chimici. L’azienda gestisce internamente tutti i processi: dalla produzione al packaging, fino al rapporto post-vendita. Cerca quindi materiali di imballaggio alternativi al cartone, che abbiano un impatto ambientale vicino o pari a zero, di design ma anche funzionali. La call si rivolge a Startup, PMI ma anche a team imprenditoriali.

Le soluzioni proposte dovranno garantire:

• Innovazione di materiali esistenti e/o nuovi materiali degli imballaggi per un minore impatto ambientale in ogni elemento del packaging (es: confezioni dei singoli prodotti, utilizzo di colori e stampe con inchiostri a impatto zero) e sicurezza nel trasporto e protezione dagli sbalzi termici;

• Innovazione di design degli imballaggi, che possano essere più identificativi dell’azienda e/o più funzionali rispetto alle successive fasi di assemblaggio.

Una giuria formata da rappresentanti di Lazio Innova e di EMEC selezionerà sei team che accederanno a un percorso gratuito di mentorship. Al termine, i partecipanti presenteranno i propri progetti durante un evento dedicato (Innovation Day).

Lazio Innova destinerà al primo classificato un premio in denaro del valore di 20.000 euro e un accesso diretto al programma Go to Market negli Spazi Attivi regionali. Un percorso al quale parteciperanno anche i secondi e terzi classificati. EMEC destinerà inoltre un premio di 5.000 euro, alla soluzione più in linea con il bisogno espresso: il team o l’azienda premiata, dovrà essere impegnata nell’implementazione di un POC (Proof of Concept) utile alla realizzazione della soluzione proposta.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 30 novembre 2023.