“Non posso che ringraziare l’intera maggioranza per l’approvazione della nostra mozione: è da questo tipo di iniziative che passa il futuro della nostra sanità”. Con queste parole Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, ha commentato il via libera ricevuto dal consiglio regionale nella seduta odierna in merito alla mozione 30, della quale il consigliere regionale di Fratelli d’Italia è primo firmatario e che è poi stata sottoscritta da tutti i gruppi della maggioranza guidata da Francesco Rocca: è stata dunque approvato il via per il rilascio dell’accreditamento per il Celio.

“Porre in essere tutte le iniziative e gli atti necessari al rilascio dell’accreditamento del Policlinico Militare di Roma, il Celio, impegnando il Presidente e la Giunta Regionale, vuol dire dare respiro al servizio sanitario, offrire ai cittadini un importante servizio in più e procedere sulla via di quella riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo dei Servizio Sanitario Regionale che la nostra amministrazione regionale ha intrapreso sin dal primo giorno del suo insediamento. Possiamo già considerarlo un passo importante verso il raggiungimento di un grande obiettivo”, hanno spiegato Marco Bertucci ed Emanuela Mari, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.