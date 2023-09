“Il mio pensiero va a tutti gli operatori economici del settore estrattivo, della nostra Regione ed in particolare di Guidonia Montecelio e Tivoli, e ai lavoratori tutti, che auspico possano avere sempre maggiore serenità”. Con queste parole Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio e da sempre in prima linea in merito alle questioni del settore estrattivo regionale, commenta l’approvazione della mozione sull’aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive, condivisa dall’opposizione e della maggioranza.

“E’ doveroso ricordare che sia la giunta che la commissione preposta hanno già aperto ed avviato i tavoli di trattativa con tutti gli enti e gli operatori coinvolti: ripartiamo da questo. Intendo ringraziare per l’impegno tutta la giunta ed in particolare l’assessore competente, e il consigliere di opposizione Novelli per l’apertura dimostrata. Da parte mia continuerò a lavorare con impegno per un settore che rappresenta uni dei fiori all’occhiello della nostra Regione, nell’interesse di tutti, perché parliamo di questioni di ampio raggio, che meritano attenzione ed onestà intellettuale”, chiude Marco Bertucci.