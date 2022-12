ROMA- È stato pubblicato oggi dall’Astral il bando di gara per la fornitura di scuolabus elettrici ai piccoli Comuni del Lazio, che fa seguito all’apposito avviso dedicato proprio ai piccoli Comuni per richiedere lo scuolabus elettrico alla Regione Lazio.

“Con questa gara facciamo il passo decisivo di un percorso del quale siamo i pionieri in Italia, su cui abbiamo lavorato a lungo e in cui crediamo molto, per fornire i nostri piccoli Comuni di un servizio essenziale per aiutare le giovani famiglie ed evitare che siano costrette a trasferirsi nei Comuni più grandi e serviti di servizi, contrastando così lo spopolamento – spiega Cristiana Avenali, Consigliera Regionale – si tratta inoltre di mezzi elettrici che quindi si caratterizzano per l’elevata sostenibilità ambientale ma anche economica, in quanto garantiscono ai nostri piccoli Comuni costi minori rispetto a mezzi alimentati con i combustibili fossili.”

“Dopo l’aggiudicazione del bando arriveranno i pulmini ai nostri Comuni – continua Avenali – che credono molto in questo progetto, come testimonia la grande partecipazione al bando che ha visto presentare la domanda ben 195 piccoli Comuni su 255, procediamo ora con il bando di gara per l’acquisto per poter consegnare i nuovi mezzi prima possibile”.