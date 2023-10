“Chiedo al sindaco Gualtieri di ascoltare le istanze provenienti dal Comitato Sostituti alla Guida Taxi Massimo Marziale di Roma Capitale, in rappresentanza di una categoria che in merito al rilascio delle nuove licenze Taxi può rappresentare una delle soluzioni, certamente non un problema. Sarà mia cura portare le loro proposte anche alla Regione Lazio”.

Così Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, si mette al fianco delle esigenze di circa 900 sostituti alla guida, e relative famiglie, che da anni operano nel settore Taxi di Roma e da anni attendono stabilità, che sembra più lontana con la scelta da parte dell’amministrazione capitolina di procedere al rilascio di nuove licenze taxi a titolo oneroso.

Ricordiamo che la sostituzione alla guida è “l’atto amministrativo che autorizza il titolare di licenza taxi ad essere temporaneamente sostituito alla guida da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio di Roma”, come si legge dal sito di Roma Mobilità.

“Le richieste esposte dal Comitato sono ragionevoli e senza dubbio da tenere in considerazione. Non si può non ascoltare le istanze che arrivano da quei lavoratori che da anni operano sul territorio e che chiedono semplicemente di essere ascoltati: chiedo dunque al sindaco Gualtieri di ricevere i rappresentanti del Comitato Sostituti alla Guida Taxi Massimo Marziale di Roma Capitale e di ascoltare le loro proposte e le loro idee, che tra l’altro vanno anche incontro a quelle che potrebbero rappresentare esigenze concrete e specifiche della Capitale, come le corse dei Servizi Sociali o le corse Scuola, o ancora la disponibilità a coprire il servizio durante grandi eventi o situazioni di emergenza, anche fuori dal turno di servizio”, chiude Marco Bertucci.