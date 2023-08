“Ciarla dovrebbe ben conoscere i motivi per cui stiamo approvando questo bilancio”. Così Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio della Regione Lazio, commenta le parole del consigliere regionale del PD Mario Ciarla, che critica l’assestamento di bilancio oggi in fase di approvazione alla Pisana.

“Quella che abbiamo trovato fin dal nostro insediamento all’interno del settore sanitario si è rivelata una situazione disastrosa. Grazie al lavoro siamo passati da 700 milioni di disavanzo a marzo ai 300 di giugno: a fine anno, come già rimarcato dall’assessore Righini, saremo a zero, e continueremo a rispettare ogni indicazione che ci arriverà dal Mef”.

I numeri trovati dall’amministrazione Rocca all’insediamento in Regione sono stati particolarmente complessi. “L’assessore è stato chiaro: ora l’assestamento senza nuove risorse disponibili, nel 2024 la prima vera manovra della giunta Rocca, dove daremo finalmente vita al programma elettorale e agli obiettivi per i quali i cittadini ci hanno dato la fiducia. Abbiamo audito in Commissione Bilancio tutte le parti coinvolte, abbiamo trovato ben 40 milioni di euro di fondi vincolati per le assunzioni dei disabili, mai spesi negli scorsi anni, siamo pronti nei prossimi mesi a tramutare il programma in atti concreti: Ciarla dovrebbe comprendere le difficoltà che abbiamo trovato, e non nascondersi dietro dichiarazioni meramente strumentali e che di politico hanno ben poco”, chiude Marco Bertucci.