“Saluto con favore l’accordo tra la nostra Amministrazione Regionale e la FIGC: promuovere il territorio laziale, le sue eccellenze e le sue ricchezze attraverso lo sport, in questo caso il calcio, rappresenta certamente una occasione importante per valorizzare le bellezze locali e a incrementare l’attrattività turistica nell’intero territorio, contribuendo così alla crescita economica e culturale del Lazio. Il tutto amplificato dalla grande vetrina dei prossimi Europei: il nostro stand all’interno di Casa Azzurri sarà sede di tantissime iniziative, che andranno a valorizzare e promuovere il marchio della Regione Lazio in tutta Europa. Chiudo ringraziando il presidente Rocca e gli assessori Righini e Palazzo: il progetto presentato oggi conferma come l’obiettivo primario della nostra Regione sia quello di promuovere su più fronti le tante bellezze e le numerose eccellenze dei nostri territori, senza lasciarsi sfuggire nessuna opportunità in tal senso”, così in una nota Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.