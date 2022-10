ROMA-Appuntamento martedì 25 ottobre a partire dalle ore 18:00, a Largo Venue a Roma, con la consigliera regionale Marta Bonafoni, per un evento di “restituzione” di quanto raccolto e ascoltato nel mese di luglio, durante il Tour dei Desideri che ha attraversato città e territori delle cinque province della Regione.

“Come avevamo anticipato già al termine della prima fase del nostro tour – commenta la consigliera Bonafoni – ci ritroviamo martedì prossimo per fare una prima sintesi dei tantissimi contributi raccolti nelle sette tappe estive, una più ricca e partecipata dell’altra. Costruiremo insieme un indice di progetti e idee, proprio a partire dalle cartoline che in tantissime e tantissimi hanno riposto nella cassetta delle lettere”.

L’evento di martedì arriva in un momento politico delicato, con l’avvio della nuova legislatura dopo la vittoria della destra e con un quadro politico in vista delle elezioni regionali ancora in costruzione.

“Noi crediamo che mai come adesso il campo largo che governa la Regione debba aprire porte e finestre – conclude Marta Bonafoni – non limitarsi ad accordi tra partiti, ma permettere di partecipare, di “contare”, alle tante e ai tanti che già operano nei nostri territori a favore di un Lazio più giusto, ecologista e femminista. Occorre rilanciare il lavoro di questi anni tutte e tutti insieme, proprio attraverso una visione di futuro all’altezza delle sfide e grazie ad una rinnovata partecipazione popolare. Sono certa che in questo modo potremo farci promotori di una proposta bella e vincente”.