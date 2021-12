ROMA- La Regione Lazio partecipa alla LTMI – Luxury Travel Market International, la fiera di punta delle destinazioni luxury, in programma a Cannes fino a giovedì 9 dicembre 2021. Ai numerosi buyers internazionali presenti alla manifestazione, sarà illustrata l’offerta turistica legata al segmento luxury e all’incoming, grazie al personale specializzato presente allo stand della Regione Lazio, all’interno dell’area espositiva dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo Italiano. La partecipazione a una fiera di grande respiro internazionale è un’occasione unica per mostrare le potenzialità e gli asset strategici del Lazio così da conquistare una sempre più ampia fetta di mercato in un settore, il luxury, che rappresenta un segmento in crescita nel comparto turistico. Promuovendo l’intero territorio regionale, nell’ottica di un “luxury tourism”, si rafforza la riconoscibilità del brand Lazio su scala internazionale e si evidenzia l’idea di quanto la regione sia un importante punto di riferimento per i viaggiatori di alta gamma.

“Le fiere sono un importante momento di incontro: è il contatto diretto con ogni singolo buyer che riesce a dare un impulso significativo alla promozione territoriale. Partecipando alle fiere si diventa parte integrante e attiva di un sistema, la rete delle industrie, che rendono il nostro settore unico nel genere. L’obiettivo è dare una risposta soddisfacente alle esigenze di chi guarda con interesse ciò che abbiamo da offrire. L’ILTM è per questo un appuntamento imperdibile scandito da curiosità, credibilità e affidabilità. Il luxury viene definito turismo di nicchia anche se, pur avendo interessato meno dell’1% delle strutture in termini di offerta e solo il 3% delle notti in termini di domanda nel 2019, è riuscito a generare il 25% della spesa turistica nel nostro Paese. I dati trasmettono l’idea di quanto sia necessario investire strategicamente sul settore. La partecipazione a Cannes di buyers e manager provenienti da tutto il mondo diventa un’occasione imperdibile: vogliamo essere interlocutori di rilievo nel dialogo di alto profilo con gli esperti del settore in quanto, in quel dialogo scandito da domanda e offerta, la nostra Regione ha un immenso potenziale che non può passare inosservato. Vantiamo numerosi asset strategici e, al contempo, inimitabili fattori di attrazione quali strutture di lusso, ville e dimore di pregio, ristorazione stellata, un’offerta commerciale di alta gamma caratterizzata dai marchi più iconici del Made in Italy nonché eventi internazionali capaci di attirare l’attenzione di un pubblico con grande potere di acquisto, come la RyderCup 2023 che sarà ospitata dalla nostra Regione. Il Lazio è la terra delle experience: dall’ospitalità al wellness e, ancora, un concentrato di borghi, bellezze uniche e disseminate che insieme fanno del Lazio un’eterna scoperta. Vogliamo rafforzare la nostra immagine, ribadire quanto la nostra regione sia una destinazione sicura: essendo, agli occhi di chi ci guarda, un costante punto attrattivo, daremo un forte impulso all’industria turistica, volano della ripresa economica.” Ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa.