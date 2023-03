Emanuela Mari è stata eletta questa mattina presidente della 2° Commissione Affari europei ed internazionali, cooperazione tra i popoli, del Consiglio regionale. Un ruolo prestigioso e strategico allo stesso tempo, per la neo consigliera regionale di Fratelli d’Italia, che ricoprirà per i prossimi cinque anni.

«Questa elezione è per me un grandissimo onore, sia per il ruolo che vado a ricoprire sia per la stima che i colleghi mi hanno dimostrato, assegnandomi questo delicato incarico» così Emanuela Mari, appena eletta, commenta la sua nomina a presidente.

«Non sarà un impegno facile, visto le importanti deleghe che racchiude la commissione che andrò a presiedere – afferma la consigliera regionale di Fratelli d’Italia – ma laverò, sin da subito, per garantire la piena agibilità a tutti i componenti della commissione e per creare un clima di collaborazione che sappia favorire l’accreditamento della nostra Regione sul piano internazionale. Sono certa che saremo in grado di fare bene nell’interesse dei cittadini e delle imprese del Lazio. Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro ai colleghi Michele Nicolai e Marietta Tidei che oggi sono stati eletti Vicepresidenti della 2° Commissione».

«Con l’individuazione dei presidenti delle commissioni, abbiamo completato gli organi del Consiglio regionale e possiamo così iniziare il nostro lavoro e realizzare quanto ci siamo prefissati per i prossimi 5 anni. Oggi inizia un nuovo capitolo per la regione più importante d’Italia», conclude Mari.