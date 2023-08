Due sedute di audizioni della Commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio presieduta da Marco Bertucci in merito alla proposta di legge regionale n. 41 del 30 giugno 2023, relativa a “Assestamento delle previsioni di bilancio 2023-2025”, in discussione in aula del Consiglio Regionale del Lazio giovedì 3 agosto.

Nell’incontro del 31 luglio sono intervenuti in aula i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni degli enti locali, mentre in quello di martedì 1 agosto sono intervenuti gli organismi datoriali.

“Il mio obiettivo come presidente, e quello della Commissione tutta, è stato certamente non soltanto quello di ascoltare, ma cercare di rendere concrete, e dunque renderle proposte di bilancio, quello che sono le esigenze territoriali. Come già è stato ribadito più volte, e come ha fatto anche stavolta l’assessore Righini, che ringrazio per l’immane lavoro che sta svolgendo, quello che stiamo per approntare è un bilancio senza alcuna indicazione politica, il tutto a causa della delicata e complessa situazione finanziaria che abbiamo trovato fin dal nostro insediamento. Siamo certi che, fin dal prossimo anno, potremo dare vita alla prima vera manovra della giunta Rocca: in quella occasione prenderà ulteriore forma quel programma elettorale e quegli obiettivi per i quali i cittadini ci hanno dato la fiducia”, spiega il presidente della Commissione Bilancio.

Il punto sulle audizioni è certamente positivo. “Abbiamo ascoltato con attenzione tutti gli interventi, prendendo atto di ogni istanza presentata, anche delle critiche, naturalmente. Ho invitato tutti i partecipanti alla commissione ad inviarci contributi scritti in merito a quanto esposto nelle audizioni”, va avanti Marco Bertucci.

Tema principale della prima seduta di audizioni è stato quello delle azioni a tutela del disagio sociale, ed in particolare è stato quello del fondo ‘tagliatasse’, rimasto in sospeso dall’approvazione del bilancio 2023. “Questo accadde perché, all’epoca, l’urgenza dell’approvazione dei provvedimenti regionali per evitare l’esercizio provvisorio non diede la possibilità al Consiglio e alla Giunta di apportare grosse modifiche”, va avanti il consigliere regionale di Fratelli d’Italia. “Anche in sede di commissione siamo riusciti a dare una risposta a chi chiedeva informazioni sul fondo: l’assessore Righini si è impegnato, e noi con lui, per affrontare il tema nella legge di stabilità. Quando si tratterà di fare delle scelte, partiremo senza dubbio dalle categorie che più hanno bisogno”.

Nella seconda, quella dedicata alle organizzazioni datoriali, gli auditi hanno portato il loro contributo per la risoluzione di problematiche legate ai loro settori produttivi, evidenziando interventi per la facilitazione del credito alle imprese, alla formazione, all’alleggerimento della tassazione.

“Voglio infine ringraziare l’Ufficio di Presidenza della Commissione Bilancio, che ha compiuto in queste settimane un lavoro attento e complesso, e l’intera Commissione, per ogni contributo esposto. Ora il tutto sarà all’esame del Consiglio Regionale di giovedì 3 agosto”, chiude Marco Bertucci.