ROMA-Sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza della Media Valle del Tevere, un intervento di circa 16 milioni di euro da realizzare in un anno per la salvaguardia della città di Roma. L’opera è prevista nell’ambito dell’Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Lazio, per interventi finalizzati alla mitigazione e al rischio idrogeologico.

«Interventi necessari, che consentiranno di mettere in sicurezza idraulica un’ampia zona di questo territorio densamente popolata e interessata dalla presenza di numerose attività industriali e produttive, attualmente esposte al rischio di esondazione del fiume Tevere. È prevista la realizzazione di una cassa di laminazione nel comune di Capena e il completamento dell’argine nord in località Monterotondo scalo».

Lo ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi

«Le opere rientrano in un quadro di interventi più ampio, per consentire la mitigazione del rischio idrogeologico, riguardanti la realizzazione di arginature a protezione di Monterotondo scalo, in parte in corso d’opera e in parte in fase di progettazione da parte di Anas, sulla base di finanziamenti della Regione Lazio, del Mase e di Anas stessa», ha concluso Manuela Rinaldi.