L’approvazione da parte della Giunta Regionale del Rendiconto generale per l’esercizio 2023 è un grande passo verso l’abbattimento del colossale, come giustamente lo ha definito l’assessore Righini, debito che abbiamo dovuto affrontare fin dal nostro insediamento. E’ un segno che tutte le manovre intraprese fino ad oggi, e quelle programmate per il futuro, sono sulla strada giusta”.

Con queste parole Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio, commenta l’odierna approvazione in giunta del rendiconto presentato e proposto dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini.

“Va ringraziato l’assessore Righini per il lavoro portato avanti, insieme agli uffici, un lavoro che come Commissione abbiamo seguito e supportato in ogni suo passo. L’azione amministrativa oculata che il presidente Rocca ha intrapreso sta dando i suoi frutti: non possiamo dimenticare che tutte queste azioni hanno migliorato il rating della Regione Lazio, come certificato dall’agenzia Moody’s, soltanto l’ultimo riconoscimento nei confronti della nostra amministrazione in un anno che ci ha visto mettere l’equilibrio al centro delle politiche di bilancio, una manovra che ci ha portato ad una stabilità finanziaria per il presente ed il futuro, il tutto non facendo mancare investimenti e soprattutto una manovra per la riduzione della pressione fiscale. Tutto questo è frutto di una visione del Lazio che abbiamo portato avanti in questi mesi, una visione per la quale i cittadini ci hanno dato fiducia, una fiducia che oggi stiamo continuando a meritare”, chiude Marco Bertucci.